齊魯沃土話融合　孫文南院山東文化尋根之旅

台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率28人代表團，5月7日至13日前往山東省進行一場以“文化同源”為紐帶的尋根之旅。（圖：台灣孫文南院提供） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率28人代表團，5月7日至13日前往山東省濟南、泰安、淄博、濰坊、日照、青島六座歷史與現代交織的城市，進行以“文化同源”為紐帶的尋根之旅。李正圻表示“齊魯之行，我們不僅看到了文化的‘根’，更觸摸到了融合的‘魂’。期待更多台灣同胞踏上這片土地，在尋根中凝聚共識，在交流中攜手前行。”



台灣孫文南院新聞稿如下：



齊魯沃土話融合，兩岸同心啟新程



28位台灣同胞的文化尋根之旅，在齊魯大地寫下血脈相連的新篇章



五月的齊魯大地，風暖花香，萬物蔥蘢。一場以“文化同源”為紐帶的尋根之旅，在濟南、泰安、淄博、濰坊、日照、青島六座歷史與現代交織的城市間展開。5月7日至13日，台灣孫文南院暨金馬台澎兩岸交流協會執行會長李正圻率28人代表團，沿著齊魯文化的脈絡踏尋故土，在趵突泉的泉韻里、泰山的石階上、韓氏祖祠的香火中，勾勒出兩岸同胞“同根同源、同心同行”的動人圖景。



第一站·濟南：泉城初遇，開啟文化尋根之門



5月7日，代表團從廈門飛抵濟南，暮色中的泉城以一場溫暖的餐敘拉開行程。次日清晨，趵突泉的三股清泉奔騰不息，正如兩岸文化的源流從未間斷——李清照的詞韻、辛棄疾的豪情，在泉池畔與現代都市的煙火氣交融。大明湖畔，綠柳拂岸，曲水亭街的青磚黛瓦間，台灣同胞們漫步於“家家泉水，戶戶垂楊”的意境中，驚嘆於齊魯文化的細膩與厚重。下午走進濟南市法治示範社區，基層治理的智慧與溫度，讓台灣同仁看到了大陸社區建設的“民生底色”。



第二站·泰安：登泰山而小天下，共赴精神高地



5月9日，代表團登臨泰山。十八盤的石階上，汗水與腳步丈量著“會當凌絕頂”的豪邁；玉皇頂的雲海間，兩岸同胞共同眺望遼闊山河。泰山不僅是自然奇觀，更是中華民族“堅韌不屈、登高致遠”精神的象徵。正如李正圻會長所言：“泰山之雄，雄在根基；兩岸之親，親在血脈。我們攀登的不僅是物理的高峰，更是文化認同的高峰。”



第三站·淄博：齊風魯韻里，社區共話融合之道



從泰山南下，代表團走進淄博。在基層社區，魯台兩地調解員圍坐一堂，分享矛盾化解經驗，讓“和為貴”的傳統文化在現代治理中煥發生機。顏神古鎮的青磚古窯前，陶瓷匠人指尖的技藝傳承千年，恰似兩岸非遺文化的共生共榮。而在姜太公宗祠與齊文化博物館，“尊賢尚功”的齊風精神穿越時空，讓台灣同胞讀懂齊魯大地“開放包容”的基因密碼。



第四站·濰坊：民間藝術里，觸摸文化的煙火溫度



5月10日的楊家埠民間藝術大觀園，木版年畫的雕刀起落間，刻畫出“忠孝節義”的傳統美德；風箏工坊內，五彩風箏扶搖直上，正如兩岸文化交流的紐帶越牽越緊。台灣藝術家樓震宇駐足細看：“這些年畫里的故事，在台灣的廟宇、民居中也常見，原來我們的文化記憶從未分離。”