兩岸緊張閃兵多　顧立雄：依法處理

顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索對象。中國國民黨籍“立委”馬文君今天質詢提及，隨著兩岸關係緊張，逃逸兵役的狀況可能會越來越多，“國防部”有沒有什麼防範作為？“國防部長”顧立雄表示，役男體位部分要做改善，另外故意逃避兵役依法處理，這部分要跟“內政部”役政司討論，要由“內政部”移送。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等54案。



新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。今天凌晨帶回數位藝人釐清案情。



馬文君質詢提到，最近兩岸關係緊張，役期又改了，最近役男發生狀況尤其是藝人，用很多方式閃兵。顧立雄則說，這個是由軍醫局鑑定，另外也有涉及服役年齡。



馬文君說，看到閃兵集團躲避兵役，如果順利過了服兵役的年齡，就不用盡義務，尤其有些超過兵役年齡就不用服兵役，罰錢就好，現在兩岸兵凶戰危，這個狀況會更嚴重？



顧立雄說，用故意手段逃避兵役要接受法律制裁。



馬文君則說，目前都是罰錢較多，只要有錢、有勢、有關係、有辦法就不用服兵役，加上過兵役年齡就算了嗎？有什麼辦法可以解決？



軍醫局長、中將蔡建松表示，“內政部”役政司有與他們聯絡，這次會通盤檢討體位，很多地方都會修。法律事務司長、中將沈世偉表示，是有刑事責任，或許法院判決可用易科罰金，但規範是有刑事責任。



馬文君詢問，若回台時間超過除役年齡該則麼處理？顧立雄表示，要到除役年齡相當久。



馬文君表示，兩岸關係緊張很多人對於服兵役產生恐懼，很多方法可能會出來，希望“國防部”有積極辦法。



顧立雄則說，有關於役男體位部分要改善，另外故意逃逸兵役會依法處理，要跟“內政部”役政司討論，要由“內政部”移送。