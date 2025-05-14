台學者：官方若禁與大陸學校交流要講清楚

台“教長”鄭英耀出席“攜手共護網路新世代”記者會。(照:“教育部”提供) 中評社台北5月14日電／針對兩岸學術交流，台“教育部長”鄭英耀今日表明反對立場，台師大政治所教授曲兆祥對此表示，鄭英耀是以“教育部長”身份，明白揭示“賴政府”就是要禁絕兩岸交流的第一人。暑假在即，很多學生會安排到澳洲、美國遊學交流，“中國大陸不能列入選擇嗎？”他要求，若“教育部”要明令禁止，應該立即行函給學校。



台北教育大學語創系副教授楊宗翰則表示，“部會”首長應把話講清楚，不是受訪時就拋一句話，測測風向跟輿論反應。政策轉折應有充足的理由與配套，不是將要放暑假、已排行程的師生，因為“部長”受訪時一句話，就被迫陷入違規的風險中。



台“教育部長”鄭英耀今日受訪表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對。



綜合台媒報導，曲兆祥表示，學生想去哪裡，應該是“憲法”保障的自由，若“教育部”要明令禁止，應該立即行函給學校，否則除非“憲法”改寫，要不然師生照舊行事。



楊宗翰則認為，“部長”此語有誤，台灣各大學交流從來就不曾“只想到中國”，中國大陸等同其他國家，都只是對外交流的對象或選項之一。“教育部”到底是“不鼓勵與大陸的學校交流”，還是“禁止與大陸的學校交流”？是不值得交流，還是不允許交流？又限制的是學術參訪、師生交流，還是不允許參加對岸辦的研討會，時間上又該從何起算。



楊宗翰說，“部會”首長應把話講清楚，不是受訪時就拋一句話，測測風向跟輿論反應。政策轉折應有充足的理由與配套，不是將要放暑假、已排行程的師生，因為部長受訪時一句話，就被迫陷入違規的風險中。