環團籲覆議核管法　民進黨團：尊重行政部門

民進黨團記者會。（照片：民進黨團臉書） 中評社台北5月14日電／“立法院”13日三讀通過由藍、白營“立委”提出的“核管法”修正案，停止運轉核電廠仍可申請換發執照，並將執照時間延長至20年，台灣環保聯盟今天呼籲“行政院”提出覆議。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤14日表示，民進黨團尊重行政部門的研判，目前也尚未討論後續救濟事項，未來有決定會向社會報告。



“立法院”會昨天三讀通過“核子反應器設施管制法”修正案，條文明定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，運轉執照有效期間屆滿，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認無安全顧慮並審核同意換發執照後，得繼續運轉；換發的運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年。



民進黨團14日上午舉行記者會，吳思瑤表示，藍白兩黨昨天聯手通過核管法修法，隨後拿著“核電延役、凍漲電價”手舉牌討功勞，這根本就是兩碼子事，如果真的要凍漲電價，那就支持4100億元特別條例，撥補台電就沒有漲電價的壓力與準備。



吳思瑤強調，凍漲電價最快速可行的合理方案，就是支持撥補台電公司1000億元，即便在野黨惡修核管法，未來核三廠能否再延役，仍然需要經過相當程度的程序評估，同時也要具備科學專業安全，“短則三年長則N年，不是通過修法就能延役，要求台電與“經濟部”凍漲電價。”



媒體詢問，民進黨團是否建議“行政院”提覆議？吳思瑤則說，核管法被在野黨惡修，未來是否提出救濟程序，尊重行政部門的研判，其中立法權影響政策的行政權限，也有待行政部門進行釐清，民進黨團尚未討論後續救濟事項，“未來如果有任何決定，也會負責任地向社會報告。”



吳思瑤表示，針對核電廠停役再運轉，世界各國都還沒有案例，台灣面對如此新生事物，即便修法延長除役年限，也不是那麼簡單的事情，如果核電廠恢復再運轉，仍要投入數以千億預算，經濟效益跟安全評估怎麼取捨，未來也還必須啟動相關對話跟討論。



民進黨團書記長陳培瑜指出，台灣現有三座核電廠都有斷層問題，然而在野黨“立委”至今不願意面對，以為修法就能給台電跟“經濟部”壓力，“他們是在作繭自縛”。如果科學問題無法獲得解決，再多法源依據仍然窒礙難行，相關修法一點都沒有在為台灣著想。