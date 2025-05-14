民眾黨518台中宣講　要退貨賴清德

賴清德就職一週年，民眾黨5月18日將到台中進行“518退貨ㄌㄨㄚˋ（指賴）”宣講。（中評社 鄭羿菲攝） 黃國昌拿出大顆“退”字章，在518宣傳海報用力蓋上，象徵退貨賴清德。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）賴清德520將就職一週年，台灣民眾黨主席黃國昌5月18日將率領黨公職到台中進行“518退貨ㄌㄨㄚˋ（指賴）”宣講，民眾黨也為賴清德執政週年評分，分別是“獨裁”、“雙標”、“鬥爭”、“滿腦惡罷”四項目都87分（意指白痴），死當0分的則是民主。



黃國昌呼籲，518人民受夠了，號召中部的公民朋友，向滿滿跳票的芭樂黨說不、向“賴政府”說不，在退貨牆上貼上滿滿對“賴政府”的退貨單。黃還拿出大顆“退”字章，在518宣傳海報用力蓋上，象徵退貨賴清德，蓋完後黃國昌還笑著說，蓋得不錯。



民眾黨14日中午召開中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱出席，並宣傳民眾黨18日將在台中水安宮舉行最後一場“人民是頭家”宣講，主題為“518退貨ㄌㄨㄚˋ”。除黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、白委除劉書彬外7位都到場。值得注意的是，面臨罷免危機的中國國民黨籍台中市長盧秀燕子弟兵，藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋都將出席。



李頂立開場就批評，這一年台灣人民辛苦也痛苦，台灣人民都希望安居樂業的環境，沒想到賴清德帶來的是大仇恨、大撕裂、大鬥爭、大罷免。政策與政見帶來的是大造謠、大賴皮、大跳票，給台灣人民帶來滿滿的失望。在台灣歷史有一位“總統”上任不到一年就天怒人怨，今年111有逾10萬人聚集在自由廣場、426逾20萬人聚集在凱道發出怒吼，這也是518活動的原因。



黃國昌說，回顧過去這1年，賴清德交出什麼讓人民有感的成績單？民眾關心的司法改革、居住正義、財政改革，“賴政府”都沒辦法交出像樣的成績單，在能源政策上更是慘不忍睹。“賴政府”只會拿著人民辛苦繳的納稅錢，大撒幣、大浪費，民脂民膏被民進黨政府拿來養網軍、養媒體、辦演唱會等荒腔走板的行徑，已讓人民受不了。民進黨就是一個芭樂黨，開出來的支票都是芭樂票，518人民受夠了！