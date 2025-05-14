卓榮泰主張核三廠除役　黃國昌轟土匪政府

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）“立法院”昨天三讀通過“核子反應器設施管制法”修正案，但“行政院長”卓榮泰仍主張，核三廠須依法除役。台灣民眾黨主席黃國昌14日反問，卓榮泰能保證供電穩定、不漲電價嗎？若能的話，台灣人民不會逼你核電延役，供電不穩、又用電價一直威脅不用納稅錢補貼就要漲電價，你是土匪政府嗎？



黃國昌說，他從2014年就開始反核，但台灣目前所面對的地緣政治、國際經貿情勢挑戰、台灣能源自主挑戰，必須冷靜地想“有沒有本錢不用核電”？



核三廠二號機即將在17日除役，“立法院”昨天在藍白合作下三讀通過核管法修正案，將核電廠服役年限從40年延長至60年。卓榮泰則主張，即便修法完成，核三廠仍要依法在5月17日除役，若要重啟還須安全檢查程序，需要3年半左右的時間。和碩董事長、氣候變遷對策委員會副召集人童子賢14日則表示，修法解除了孫悟空緊箍咒，行政單位已有法律做後盾，無需“猶抱琵琶半遮面”。



台灣民眾黨14日中午召開中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱出席。



黃國昌表示，2014年福島核災後日本停用核電，為何現在核電又重新在日本復興？因為日本知道沒有條件不用核電，若台灣有獨特地理優勢，讓我們的再生能源能順利達到30%、40%，的確就有條件不用核電，但現在呢？台灣依賴外部能源時，自主性非常低，如何確保台灣的“國家安全”？確保台灣產業供電穩定？確保家戶用電需求？這是客觀的事實。

