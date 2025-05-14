屏東黨部遭搜　國民黨：民眾對司法已無信心

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨屏東縣黨部今日上午因涉不實罷免連署案遭檢調搜索，面對媒體詢問檢調下一步是否劍指黨中央？國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，假設性問題他無法回答，但絕大部分民眾對於司法已經不具信心，希望有關單位要好好思考。



國民黨屏東縣黨部涉罷免民進黨山地原住民“立委”伍麗華不實連署，今天上午遭屏東檢調搜索，已是全台第7個被搜索的國民黨地方黨部，已有10多名黨工遭羈押。而伍麗華上月才剛提出告發，檢調不到一個月就發動搜索，都引發討論。



林寬裕今天下午在中常會後轉述時對此強調，根據網路今日公布的一份民調顯示，超過4分之3以上的民眾不滿意“賴政府”這1年來的表現，前2天有另一份民調顯示超過5成民眾不認同司法，認為“賴政府”用司法對付不同意見者，另也有超過5成的民眾認為台灣民主正在受到威脅，這些數據都能說明檢調的辦案方式，辦藍不辦綠，形成寒蟬效應，對付意見不同的人。



另外有關綠委王定宇公布台南地檢署起訴書中，提及國民黨組發會組織部主任下令台南市黨部蒐集罷免連署書，台南市黨部書記長也證實有抄黨員名冊的情形，媒體詢問是否可能黨中央沒有下令抄名冊，而是地方黨部自己便宜行事？



林寬裕對此沒有正面回應，他只引用前民眾黨主席柯文哲昨日所稱，某個人是冤獄，在看守所關了9個月，希望能早一點保釋出來，並藉此強調檢調辦案不公平。



林寬裕強調，國民黨對於檢察官起訴書沒有什麼好著墨，只期待未來法院能秉公處理，勿枉勿縱。