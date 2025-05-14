民眾黨將參戰台北市長？黃國昌未表態

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩主張，民眾黨應在2026台北市長選戰推出人選。民眾黨主席黃國昌14日並未表態，他僅表示，民眾黨正緊鑼密鼓地準備，黨中央會成立選舉決策委員會，會按照黨的民主機制，並配合8月黨代表大會正式樹立提名機制後，正式啟動相關提名徵詢作業。



針對2026地方選戰佈局，黃國昌日前透露，2026地方選舉將在台北市推出“4+2”位議員候選人，其中包含最高票的黃瀞瑩。黃瀞瑩今天表示，以議員候選人角度來說，還是希望民眾黨在台北市長選戰推出自己的人選當母雞。至於中國國民黨籍台北市長蔣萬安，黃瀞瑩則直言，“很難想出他哪件事做得好。”



台灣民眾黨14日中午召開中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱出席。



對於黃瀞瑩批評蔣萬安，黃國昌表示，雖然藍白在“立法院”共同推動改革法案回應人民期待，但黃瀞瑩作為台北市議員，監督蔣市府是天職，就是在回應台北市民的心聲，這也是民眾黨的自我期許，不會成為現在的綠委一樣，整天幫忙護航洗地。



至於罷免綠委活動，公民團體遇到推動困難，罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮也喊話，希望民眾黨、新黨等在野黨支持。黃國昌說，對民眾黨而言，我們一直都希望賴清德以台灣為念不要再惡搞，結果民進黨滿腦子只有鬥爭、衝突，讓我們感到非常遺憾。



黃國昌指出，因為檢調大規模搜索造成寒蟬效應，導致要出面罷免綠委的公民團體喉嚨好像被掐住，原來民進黨已把檢調當成鷹犬運用到爐火純青，人民看了都害怕。民眾黨本來就支持“掃除綠衛兵”活動，從協助公民團體組建起來，到在士林、北投、中正、萬華的街頭無論刮風日曬雨淋都擺攤簽連署，在氣氛這麼肅殺的情況下，民眾黨這群志工大家還積極地投入，就是大家真的都看不下去，忍無可忍，無需再忍。