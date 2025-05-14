藍軍推“立院”延會至7/31防罷免前遭拘提

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜預計16日下午召集朝野協商討論是否延長會期，國民黨團提案延至7月31日。據了解，中國國民黨“立院”黨團表面上主打補課民生法案，實際上最關鍵的是在大罷免進入倒數階段前，穩住戰線、堵住司法破口，避免“人還沒選，就先被抓”。



根據《中時新聞網》分析報導，藍營此舉背後有三大考量，其中以防止司法突襲最受重視，目的在於避免檢調藉休會時機介入，導致藍委遭押，一夕從主動方變成被動方。國民黨團認為檢調現階段就是辦藍不辦綠，延會不是選擇，是必要。



根據“中選會”統計，目前共有59件罷免案進入二階連署，其中“立委”共50名（包含綠委15人、藍委34人、無黨籍1人），另有新竹市長高虹安、8席地方議員被提案罷免。罷團統計，二階連署送件案，迄今泛藍與綠委比數為30：0。



根據《“憲法”》第74條規定，“立委”在會期中，非經“立法院”許可，不得逮捕或拘禁。一旦休會，檢調便無須事前報備，即可逕行搜索、扣押、拘提，再補報“立法院”。這條文成為國民黨此刻延會的最大依據。



近來檢調頻繁動作，從國民黨地方黨部遭搜索、藍營基層組織被盤查，部分藍委已感受到強烈壓力，憂心忡忡。



台媒分析，司法辦案若選在6、7月發動，即使最終無罪，也足以打亂選戰節奏，讓被罷免方措手不及。有藍委說，“只要有人被帶走，無法操盤選區，將任由對手宰割，還沒開打先輸一半。”



唯有維持會期，才能確保藍委在6、7月期間安然無恙。延會，對藍營而言，不只是戰術安排，更是保命符。在司法與政治錯綜交纏的戰場上，只要會期未斷，戰線就不會崩。



第二項考量，則是穩定議題操作。藍營分析，只要會期仍在，便能透過質詢與議事推動持續操作政策議題、放大民進黨執政缺失，維持選戰熱度。相較之下，一旦進入休會，輿論與攻防將陷入空窗，反而有利執政黨冷處理爭議。



第三，則是處理法案與預算爭議的時間壓力。國民黨團書記長王鴻薇指出，民進黨團本會期多次拖延議程，導致尚有大法官與NCC人事案、預算凍結案未完成審查。若未延會，勢將成為綠營在選戰中操作藍軍失職的口實。黨團希望在投票前清理戰場，不留破口。