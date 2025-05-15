中評專論：大交易時代來了　綠還在價值同盟

賴清德。（府方資料照） 中評社台北5月15日電（評論員 林淑玲）賴清德520就職滿周年，最近接受日媒長篇專訪談政策理念，對大陸強硬依舊，對美日等則訴求“價值同盟”揪團“抗中”。然而觀察美國總統特朗普近日言行，從和解美中關稅戰、大談“中國開放市場有利統一與和平”，乃至親率大咖企業家訪中東簽訂單，更像是“價格同盟”的展現。當大交易時代來臨，價值碰到價格，民進黨當局能有勝算？



賴清德最近的談話，從紀念二戰歐戰勝利80週年到520前夕的日媒專訪，很重要的關鍵字便是“價值同盟”。他喊話鞏固多邊聯盟體系，訴求對抗所謂的“新極權集團”。他更向日本表示，面對美中是民主、獨裁的價值選擇，“相信日本應該也沒有其他選擇”。



2022俄烏戰爭開戰之初，“民主價值同盟”說法也是喊得震天響，烏克蘭總統澤連斯基認為，烏克蘭人是用生命、血汗在善盡“區域責任”，阻止俄羅斯擴大侵略，北約、美國都必須為俄烏戰爭埋單。回顧開戰之初，澤連斯基風光到美國、歐洲各地講演，報刊雜誌以他做封面，把他捧成超級英雄。各國大咖爭相到基輔探班，與澤連斯基合影搶曝光。



但3年過去，烏克蘭在戰場上節節敗退，愈來愈難從盟友口袋裡拿到錢，灰頭土臉。2月底在美國白宮公開被特朗普羞辱“你正在挑起第三次世界大戰”，“你手上沒牌了”，要求烏克蘭停戰。澤連斯基日前終究簽了《美烏重建投資基金成立協議》讓美國海撈一票，只差最後俄烏協議的割地賠款。澤連斯基昔日的“民主同盟”論述像風一般消失。



另方面，俄羅斯日前在紅場大閱兵紀念二戰勝利80週年，眾多盟邦領導人出席，場面盛大，昔日被多國聯合抵制的困窘早就煙消雲散。俄烏戰爭還沒正式結束，這場大閱兵也是普京總統藉此展現俄羅斯的靭性。



特朗普今年1月上任後，國際體系進入“大交易”時代，昔日的價值同盟早已被價格同盟取代。美中瑞士會談火速達成協議，兩國互降關稅貿易戰按下90天暫停鍵。隨後各式各樣的美中經貿利多不斷出現，兩國股市大漲，也傳出美中領導人近期可望通電話或見面。原因無它，全球兩大經濟體不能脫鉤，合則兩利。