北市議長戴錫欽：寒蟬效應強大　罷綠委受限

國民黨台北市議長、北市黨部代理主委戴錫欽接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽接受中評社訪問指出，目前推動罷免民進黨台北市“雙吳”“立委”（吳思瑤、吳沛憶）面臨雙重挑戰，除第二階段連署門檻仍有距離外，檢調近期啟動的大規模調查，更引發基層寒蟬效應，讓支持者有很多顧慮，連署行動明顯受限。



罷吳思瑤領銜人李孝亮昨受訪時坦言，第二階段連署書門檻為2萬3392份，但目前僅連署到6千多份，6月7日截止，希望國民黨中央與民眾黨、新黨都可一起幫忙連署。



戴錫欽強調，國民黨將協助罷團進行最後的全力衝刺，希望兩件罷免案都能如期在6月7日送件過關。



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4月25日因涉罷免不實連署案遭羈押禁見，已近20天，國民黨主席朱立倫隨後指派台北市議會議長戴錫欽代理主委，希望穩住台北市黨部的運作，全力對抗民進黨發動的大罷免。



戴錫欽接受中評社訪問，談到目前罷免雙吳綠委遭遇的困難，他說，兩個選區情況略有不同，但整體而言，距離二階連署達標得門檻尚有差距，情勢不容樂觀。



戴錫欽認為，檢調近期偵辦罷免案相關人士，導致罷免吳思瑤的領銜人聲明退出，甚至有連署民眾也因擔心被“查水表”而卻步，基層出現明顯的寒蟬效應，原本對於綠營憤慨的氣氛轉趨保守，即使內心是支持罷免綠委，也有不少人擔憂被秋後算帳。



但面對困境，國民黨不敢鬆懈，戴錫欽說，市黨部已啟動行動連署站，宣傳車深入社區巷弄，全面推進基層動員。同時也持續與罷瑤領銜人溝通，希望退出一事有轉機，但同時也在進行備補人選的準備，希望能在剩餘時間完成更換並過半同意，順利達標。