台36歲除役　樊啟明直呼藝人閃兵太划算

4位涉逃兵藝人已達除役年齡，樊啟明說，會不會太划算。（照片：樊啟明臉書） 中評社台北5月14日電／檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，檢方14日持搜索票帶回多名藝人，威廉、陳零九、大根和阿虎等9人已到案。資深媒體人樊啟明14日在臉書發文質疑，4位藝人都已達36歲除役年齡，依法無須回役甚至上戰場，雖然須負擔相關刑責，但依過去慣例，絕大多數都以罰錢緩刑結案，對於賺錢相對容易的藝人，“用錢換自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算了”。



藝人王大陸“閃兵”案持續延燒，檢警14日清晨擴大追查，發現多名男藝人也牽涉其中。役政司長沈哲芳表示，去年底就已掌握役男逃兵的個案，陸續移送檢調偵辦，目前有疑義的就超過120人，其中掌握有11位藝人，並預告還會有下一波。



此案也愈演愈烈，新北市民政局長林耀長今日表示，這件事是涉嫌跟醫療院所勾結，除了體檢報告，還要到指定公立醫院複檢，目前知道的案件都是台北榮民總醫院負責複檢。



根據《兵役法》第1條規定，“中華民國”男子依法皆有服兵役之義務，而第3條第1款規定，男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子。但軍官、士官、志願士兵除役年齡，不在此限。



樊啟明表示，在涉嫌逃兵役的藝人中，阿虎和威廉39歲，陳零九38歲，陳大天37歲，都已超過36歲除役年紀，而依據《兵役法》規定，役男於屆滿36歲的那年12月31日除役，所以就算是閃兵，但只要36歲以上超過法定服役年齡，依法就不用入伍當兵。



樊啟明指出，也就是說，前述4位藝人雖然違反《兵役法》，但他們無須回役，後續教召全免，甚至戰時徵兵也不用上戰場，雖然他們必須負擔違反《兵役法》及《偽造文書》相關刑責，但依過去慣例，絕大多數都以罰錢緩刑結案，對賺錢相對容易的藝人而言，用錢換自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算了？