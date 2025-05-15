大罷免掀藍危機　李福軒：三層因素有老問題

國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）全台大罷免，迄今發展對中國國民黨相當不利。國民黨中央評議委員李福軒接受中評社訪問表示，黨的困境問題來自論述模糊、選罷法修法改成行為犯的轉變應對、以及百年大黨的領導人表現等三層面相互牽引，但百年下來進入危急存亡之秋不在少數，最後都有人出來救，重點就是政黨最大資產是人，所以只要領導團隊會反省、自我檢討，相信還是可以走過這次事件。



李福軒，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。目前經商。



有關外界討論國民黨危機，李福軒分析有三層原因，第一，造成現在困境，基本上是從國民黨的根本問題而來，論述模糊，沒強調以“中華民國”為本的“親美、和陸、友日歐”的國際概念與“九二共識、一中各表”這兩岸同格概念。所以會被拉著走，造成沒有中心思想，連抗戰、包括民主與經濟的台灣奇蹟話語權都被拿走了。



他舉例，若國民黨的論調朝向民進黨基調靠攏的時候，除了感情成分之外，民眾有什麼理由要選國民黨？



第二層原因，李福軒表示，選罷法已修法從結果犯改成行為犯，或許與各地黨部被檢調搜索有一定關聯，但抓人要有非常足夠證據力的證據，羈押禁見也必須有非常足夠的支持理由才可執行，如果證據力與理由不夠充足，這難免會被認為是政治事件，而不是法律事件，未來若不起訴或判無罪，必然會被認定為政治廹害。



他認為，這樣對未來台灣社會的安定祥和，絕不是個好開端。畢竟法不離情理，但說紅燈不能再右轉，那就真的不能右轉，但檢調辦案也須更穩健𧫴慎。