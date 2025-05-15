中評關注：民進黨若棄非核　罷免恐潰散

賴清德13日在中執會闡述民進黨非核家園歷程，還播放相關影片。（照片：民進黨資料照） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）針對“立法院”通過核三電廠延役相關修法，賴清德在民進黨中執會強調，民進黨主張非核家園一路走來的歷程。還說核四是馬英九執政時宣布停建，想要凸顯在野黨立場改變。賴致詞最後不忘力催更大民意，就是希望“非核家園”主張，凝聚大罷免動員。賴擔心非核家園“神主牌”若立場鬆動，綠營大罷免士氣恐怕會潰散。



台灣最後1部運轉中的核電機組、屏東恆春核3廠2號機運轉執照17日到期。



“立法院”13日在藍白聯手下三讀通過《核子反應器設施管制法》第6條修正案，核電廠運轉執照有效期最長40年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長20年。意即將原本40年的運轉期限延長至60年。



該法案在表決時，民進黨僅以人海戰術登記發言，並未高強度霸佔主席台，且氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢在該法通過之後，又對外表態此修法成功解除孫悟空緊箍咒，也認為是台灣能源史上的一大步。呼籲現在行政單位已經有法律做後盾，不需要再“猶抱琵琶半遮面”。



童子賢獲得賴清德青睞，童的表態是否代表民進黨並未這麼強烈反核？且持續使用核能，背後還有美方壓力，未來可以觀察“行政院”是否針對相關法案提出覆議，若未提覆議，顯示美方壓力就很明顯。既然在野黨幫忙解套，民進黨何不順勢而為。



但民進黨在大罷免前夕仍需要高舉“非核家園”，如果不推給在野黨，一旦民進黨非核家園的態度鬆動，深綠支持者就很可能在大罷免動員上崩盤。至於未來是否順勢而為，繼續使用核電，就等大罷免結束以及視美方壓力，民進黨勢必會有調整。



民進黨對於大罷免的動員能量，與美國總統特朗普一舉一動息息相關。賴清德緊扣抗中牌，要凝聚綠營支持者動員連署罷免藍委，之後還有投票與補選等，抗中牌是賴清德手中最主要的牌，但特朗普一再成為變數。