蕭旭岑：粗暴斷兩岸學子交流　鄭英耀應下台

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）針對“教育部長”鄭英耀14日受訪時表示禁止、反對中小學、甚至大學生與中國大陸交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚批評，鄭英耀違反“憲法”與兩岸條例規定，限制民眾行動自由，恐嚇學子不得赴陸交流，已明顯不適任，應該自請下台。



蕭旭岑指出，賴清德才剛接受《日本經濟新聞》專訪時呼籲，希望兩岸能進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流，結果馬上被“教育部長”打臉，鄭英耀違反賴清德政策，更應下台負責。



蕭旭岑表示，全世界都無法與大陸脫鉤，連祭出關稅戰的美國總統特朗普都主動調整和大陸達成協議，值此國際局勢風起雲湧，兩岸關係緊張之際，鄭英耀竟粗暴要中斷兩岸青年學子交流，明顯在危害台灣利益，給賴清德添亂，有這樣的教長，我們對台灣的教育還有期待嗎？



“中華民國憲法”增修條文與兩岸人民關係條例，是兩岸民間往來交流的法理依據，蕭旭岑認為，連主管機關的陸委會都不敢中斷兩岸交流，鄭英耀憑什麼？他有賴清德的授權嗎？有經過“行政院院會”同意嗎？“立法院”有通過修法嗎？



蕭旭岑痛批，“教育部長”管全台各級教育，掌握所有資源，當“部長”表態要禁止兩岸學生交流，即使於法無據，中小學甚至大學校長敢不聽嗎？這不是刻意恐嚇製造寒蟬效應嗎？



蕭旭岑也呼籲賴清德與“行政院長”卓榮泰表態，鄭英耀說法是否代表政府立場？如果是，我們和大陸簽訂的23項協議包括ECFA是不是也要廢止？如果不是，請鄭英耀辭職負責，並為政務官恐嚇人民向全台各級學校學生與家長道歉。