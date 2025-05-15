中評關注：美國強施壓　綠反核牌撐得住？

與比爾蓋茲合作研發核能的美國懷俄明州州長馬克戈登，曾在4月下旬訪台拜會蕭美琴。（府方資料照） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前在藍白聯手下三讀通過“核子反應器設施管制法”，核電廠運轉年限最多再延長20年，為官方解開核電廠延役的法律緊箍咒。“行政院長”卓榮泰卻強硬稱核三廠將依法除役，民進黨“立法院”黨團更譴責在野黨，但美國關稅壓力當頭，綠還能擁抱反核神主牌多久？



位於屏東縣恆春鎮的核三廠二號機即將在5月17日依法除役，台灣能源、電價議題再度被炒熱，“立法院”日前在藍白合作下三讀通過核管法修正案，將核電廠服役年限從40年延長至60年。與賴清德友好的和碩董事長、氣候變遷對策委員會副召集人童子賢都直言是解除了孫悟空緊箍咒，行政單位無需“猶抱琵琶半遮面”。民進黨仍然擁抱反核神主牌，絲毫不顧在野黨美意。



藍白聯手修過核管法目的之一，是因應民進黨指責反對台電千億元補助將造成電價上漲的責難。現在三讀通過核管法可以延役核電，有理由主張是因為民進黨執意擁抱反核神主牌，放棄較低廉的能源才導致電價上漲。這從中國國民黨籍“立委”陳玉珍嗆“別要錢補助台電”就能窺見一二。



民進黨面對核能議題，卓榮泰在去年剛上任時曾鬆了一點口，雖然仍主張核安沒顧慮、核廢料有適當去處、台灣社會要有共識，也稱“不排斥新型核能”，但對傳統核能仍堅拒。



儘管民進黨面對核電，有傳統神主牌的壓力，但在美方強勢表態可售台新式核能設備後，已逐漸上升到台美關係的層次。