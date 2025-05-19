彭華幹：期待美國“協防”台灣是癡人說夢

資深媒體人彭華幹接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月19日電（記者 張穎齊）中美關稅戰停火90天，美國總統特朗普稱“中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利”。資深媒體人彭華幹接受中評社訪問表示，這非常敏感，聯想性可議，但從烏克蘭教訓即可看到，兩岸若開戰，要美國“協防”台灣是癡人說夢，兩岸和平還是要靠兩岸領導人及人民自己。



特朗普12日在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，他認為對中國、美國都是極好的，這對統一與和平非常有利。



彭華幹說，此言挑動兩岸敏感神經，“統一”二字對賴清德政府是不可承受之重的事，但在特朗普個人要讓美國再次偉大的理想主義、心態作祟下，特朗普此舉，其實對兩岸之間並無實質幫助，反而使台灣誤解美國未來政策取向，因真正有助兩岸和平的，還是要回歸兩岸的領導人策略及諒解，以及兩岸人民共同努力。



彭華幹，出生於新竹，祖籍廣東，世新大學視聽傳播學系，曾任台灣新生報、台灣日報記者、壹週刊副主管、東森新聞台《關鍵時刻》評論員、中天新聞台《新聞龍捲風》評論員等。現也擔任公民團體CLEAN AIR大聯盟召集人。



彭華幹說，特朗普是否在暗示兩岸？但他認為，兩岸和平不是靠遠在太平洋彼岸的美國，藉著關稅議題去推動，從“關稅”到“兩岸和平統一”，他覺得還是不要混為一談，兩岸和平要靠兩岸領導人、人民的共同努力，當然若美國願意支持、調停歧見更好。



對比烏克蘭，彭華幹說，烏克蘭只能倚賴歐盟、美國的經濟支援，特朗普要介入俄烏調停，那就要烏克蘭拿稀土、礦產來談，才會給予烏克蘭優惠，所以才說澤連斯基手中沒牌了。反觀台灣，台積電已赴美、加碼投資千億美元，除了台積電外，台灣還有什麼牌可打？台灣已沒有更多的籌碼去與美國談。