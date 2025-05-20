彭華幹：國民黨已無路可退　須背水一戰

資深媒體人彭華幹接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月20日電（記者 張穎齊）大罷免藍綠交鋒，中國國民黨多個地方黨部遭搜索，已有10多名黨工遭羈押。資深媒體人彭華幹接受中評社訪問分析，國民黨已無路可退，只要被罷免掉3席“立委”就瞬間成少數，被罷6席“立委”則無生還之途，除了藍白合作外，國民黨公職都必須放下手邊自己盤算的事，必須要背水一戰、全面出擊的決心才可能有勝機。



根據“中選會”統計，目前共有59件罷免案進入二階連署，其中“立委”共50名（包含綠委15人、藍委34人、無黨籍1人），另有新竹市長高虹安、8席地方議員被提案罷免。若列入泛藍的無黨籍苗栗縣“立委”陳超明，藍、綠“立委”罷免案成案數比數為35：15，罷團統計，二階連署送件案，迄今比數為30：0。



彭華幹指出，他對國民黨的未來非常悲觀，現在連指標性罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤、吳沛憶都前景堪憂。目前“立法院”113席次中，綠51席、藍52席、台灣民眾黨8席、無黨（親藍）2席，算泛藍共54席，但若被罷掉3席，瞬間民進黨又成為“國會”最大黨；若被罷掉6席、綠委上位，一來一回即便有民眾黨席次，那民進黨將完全執政，國民黨絕無生還。



彭華幹，出生於新竹，祖籍廣東，世新大學視聽傳播學系，曾任台灣新生報、台灣日報記者、壹週刊副主管、東森新聞台《關鍵時刻》評論員、中天新聞台《新聞龍捲風》評論員等。現也擔任公民團體CLEAN AIR大聯盟召集人。



彭華幹說，藍白是一定要合作，不論是罷免還是“國會”議題，藍白若漸行漸遠，那將走上不好的結果，如今民眾黨前主席柯文哲遭受司法不公不平對待，民眾黨已覺醒過來，而藍白也必須完全合作，才能繼續讓台灣走在民主之路上。國民黨必須要珍惜民眾黨這樣的朋友，否則就是弱勢政黨，藍白若還不能有完全合作的共識，那將來不只柯文哲、國民黨地方黨部幹部被羈押、判刑，未來只會更多的司法追殺。



彭華幹向中評社說，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌，必須要更進一步的磋商，集結所有反對不公不義的民進黨政府力量，現在的台灣已走到天怒人怨地步，藍白無法再有嫌隙，否則“國家”的公權力只會讓民進黨繼續為所欲為，台灣民主只會倒退。