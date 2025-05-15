柯文哲再出庭小草集結　傳2證人拚真相大白

民眾黨前主席柯文哲支持者集結。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，柯文哲支持者小草再度集結。今日將傳5名同案被告及2名證人前台北事都發局長林洲民、前台北市副市長林欽榮，隨著威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎翻供，柯文哲力拚真相大白。



檢方原認定的關鍵證人朱亞虎曾坦承受沈慶京之命，以7名人頭共用210萬元新台幣匯給柯文哲的民眾黨政治獻金，認罪行賄。但日前出庭翻供說並沒有實際接受指令，目的性也只是他臆測，他會認罪只是因怕被羈押的才認。案情出現大逆轉。



柯文哲臉書14日發文表示，恐怖巧合遇到荒謬公關，經過2天的審理庭，6名被告律師與檢察官輪番詰問證人朱亞虎，朱的證詞宛如紙糊般破綻百出，朱亞虎也無法證明沈慶京與柯文哲見面事談京華城案、也無法證明中國國民黨籍台北市議員應曉薇與柯文哲有電話談過京華城，全部臆測、顛三倒四，只為自己不要被羈押，真假無所謂。



柯文哲13日出庭也泣訴，自己的前辦公室主任李文宗是冤獄，不關李的事，卻被收押9個月。



京華城案每周二、四開庭，台北地院15日上午9點半至傍晚5點繼續審理，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市都發局長黃景茂、前台北市副市長彭振聲等5名被告、辯護律師團陪同，北院法官、北檢檢察官也應沈慶京要求，傳喚2名證人林洲民、林欽榮出庭作證。