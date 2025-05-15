曝罷團打工日領2千　詹江村：歡迎曹興誠告

國民黨籍桃園市議員詹江村爆料，聯電創辦人曹興誠的辦公室發給罷免志工每人每天2000元。對此，曹興誠將對詹江村提告。（照:詹江村臉書） 中評社台北5月15日電／大罷免相關議題持續延燒，中國國民黨籍桃園市議員詹江村近日爆料，聯電創辦人曹興誠的辦公室發給罷免志工每人每天新台幣2000元。對此，曹興誠14日受訪回應，將對詹江村提告。而詹也回嗆，別用其富可敵國的財產嚇唬他，“我是瘋豹歡迎提告，我叫獨孤求告”。



對於曹興誠喊話提告，詹江村14日下午在臉書發文回應，既然可能涉及違反《選罷法》，檢察官怎麼不對曹直接進行搜索調查？“是害怕調查曹會動搖國本嗎”。



詹江村12日在臉書發文表示，有民進黨內部人士來電告知，負責罷免的工作人員，每人每天2000元，可以造冊向曹興誠辦公室申請。對方更稱，有人甚至假冒民進黨桃園市議員名義申請酬勞，被曹辦發現申請人非該民進黨市議員。他並撂話，歡迎對他提告，“我是瘋豹，我會出庭，把我知道的，以及告訴我的人，通通如實以報”。



針對詹江村的爆料，曹興誠昨天接受媒體訪問時表示，自己已請律師研究，要對詹提出告訴，他並直言，這種謠言對志工團是一種侮辱，“志工已經這麼辛苦了”。







