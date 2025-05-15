罷免綠委伍麗華涉死亡連署　領銜人遭聲押

屏東地院。（中評社 資料照) 中評社屏東5月15日電／屏檢偵辦民進黨山原“立委”伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，昨約談11人到案說明。罷免案領銜人張芳碩深夜聲押，另2名被告連男、高男諭知新台幣10萬元交保，限制出境出海，8名證人則全數請回。



全案源起4月17日屏檢接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向“中選會”調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。



屏檢近午夜時表示，訊後認定張芳碩涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。



屏檢表示，高姓男子及連姓男子等2名被告，諭知10萬元交保、限制出境出海；其餘證人8人諭知請回。



據瞭解，3名被告與國民黨籍原民“立委”盧縣一都有關係，張芳碩與高都是盧的公費助理，連則疑為盧的地方助理。但連男獲交保步出地檢署時面對媒體追問時，否認是盧的助理。



15日零時，高男獲交保步出地檢署時，針對媒體提問都表示不便回答，隨後快步走上車、搭車離開。半小時後，換連男交保離開，連除否認與盧的關係外，對於其他提問都以“謝謝”回應。