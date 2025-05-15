包庇官員性騷女性下屬？台“國安局”避談

黃明昭。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）“國安局”又傳性騷擾事件，北部工作站簡任組長謝亞里，遭爆料長期性騷擾女性同仁，其上級長官第三處處長陳國全則包庇吃案。“國安局長”蔡明彥今天請假委員會，副局長黃明昭出席則對媒體任何問題都沒有回應，媒體詢問是有什麼難言之隱嗎？黃明昭也都沒有回應，幕僚並以開會時間已到，請媒體回坐。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局”、“海洋委員會”、大陸委員會、“法務部調查局”報告“中國復合式威脅對‘我國’家安全之影響”，並備質詢。



根據《鏡週刊》報導，謝亞里遭控對單位內的女性同仁搭肩、摟腰、襲胸，且連其他單位的女性也不放過。其色狼作風，在“國安局”內早已非新聞，陳國全對於此事件的處理，不僅涉嫌吃案，甚至還“處理被害人”。



報導指出，對於謝亞里的行徑，有同仁實在看不下去，鼓起勇氣向主管報告。北部工作站李姓站長經調查，特別製作狀況通報單，逐一記載謝的劣行，並打電話向上級長官、第三處處長陳國全報告。但陳國全聽完後，僅淡淡表示“已知悉”，還告訴李姓站長不用遞交通報單。



“國安局”14日發出三點聲明：第一，針對謝員涉嫌性平案，在接獲具名檢舉後，即將其調離原單位及調任非主管職務，並已完成行政調查，業經獎懲委員會決議記過兩次處分在案。第二，近期接獲匿名檢舉同案，經再次約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事，匿名檢舉內容並非事實。



最後，“國安局”指出，將持續加強法紀及性平教育宣導，深化同仁性別平權意識。另秉持毋枉毋縱原則，嚴懲違失個案，以儆效尤，並嚴查各項指控，防杜黑函中傷。