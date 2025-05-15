柯文哲出庭拼逆轉勝　神情輕鬆瞥鏡頭一眼

柯文哲下車，一派輕鬆，還看鏡頭一眼。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，柯文哲支持者見到柯文哲的囚車抵達台北地院，不停吶喊“阿伯加油、我們都在！”柯文哲下囚車時，因天氣熱穿著短袖，神情一派輕鬆，聽到記者提問還瞥向鏡頭一眼。



北院15日上午9點半於2樓第7法庭繼續審理京華城案，柯文哲、同案被告威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇從台北土城、女子看守所，搭乘同一台大型囚車提訊至北院。原定上午9點到，但因路上塞車延遲到9點26分才抵達。同案被告前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、證人前副市長林欽榮、前都發局長林洲民都已抵達。



柯文哲的囚車到北院時，支持者不停吶喊“阿伯加油！我們都在！”因日前柯文哲還押時，曾經透過囚車隙縫窗口，朝支持者揮手，被柯粉捕捉下畫面瘋傳，小草們都引頸期盼柯文哲於囚車內再度朝向他們揮手。



沈慶京坐著輪椅先下車，被問身體狀況，戴著口罩未發一語。柯文哲接著下車，穿著短袖、雙手上銬、穿藍白夾拖、戴塑膠框眼鏡，神情一派輕鬆。記者問“柯主席是否覺得有逆轉勝可能？”柯文哲還瞥向鏡頭一眼，再步入候審室。應曉薇接著最後下車，用文件遮住上銬的雙手，未發一語。



柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌、白委張啟楷等黨公職都出庭旁聽。聚焦今日與彭振聲、黃景茂、證人林欽榮、林洲民的交互詰問。由於有沈慶京辦公室前主任朱亞虎日前翻供，被告都力拚案情翻轉可能。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。目前全案進入起訴後的交互詰問密集開庭，北院拚明年一審宣判。