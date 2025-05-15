台“國安局”又爆性騷擾　官員稱只摸手拍肩

台“國安局”副局長黃明昭。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）台“國安局”再掀性騷擾風波，繼特勤中心少將謝靜華強吻女性事件後，又爆出一名已婚謝姓官員，長期性騷擾女性。這起案件連民進黨“立委”都看不下去，羅美玲質詢提及，該起案件有沒有經過司法調查？“國安局”副局長黃明昭強調，媒體報導強制猥褻像是襲胸、猥褻等行為等，沒有這回事，經過女性調查同仁詢問都沒有這回事，衹有摸手、拍肩、碰肩，所以我們成立性騷擾處理。



羅美玲也提醒，出了這麼難看的醜聞，“國安局”性平要加強。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局”、“海洋委員會”、大陸委員會、“法務部調查局”報告“中國復合式威脅對‘我國’家安全之影響”，並備質詢。



民進黨“立委”羅美玲質詢時問“國安局長”蔡明彥為什麼沒有到場？黃明昭說，蔡局長今日剛好有重要公務行程，不克參加，指派他來代理，有跟召委請假。



羅美玲說，跟昨天發生的謝姓組長性騷案無關嗎？黃明昭說，是沒有關係，因為那個案件早就處理了。



羅美玲質詢提及，請問早就處理是怎麼一回事？因為謝姓組長對女性同仁性騷已經發生好幾次，這次媒體爆出來甚至有包庇、吃案狀況。如果媒體沒有爆出來，會處理這件事情？



黃明昭說，這個案件“國安局”接獲檢舉後，就立案調查。但羅美玲說，不是喔，這些受害者都求助無門，可能處理的是受害者，然後被調職、調單位，加害者一直都穩穩的在他的位置上。



黃明昭則說，媒體所報的都不是事實。首先，他的主管包庇，其實，主管接到投訴後都有做處理，尊重當事人意願，詢問要不要申訴、法律或心理諮詢。單位之間也做人員調整。讓謝姓主管跟其他女性同仁就不在同一個單位服務。



羅美玲說，所謂不在同一個單位，調的就是受害人嗎？黃明昭說，那個女性同仁是因為內外勤有一個定期輪調。剛好這個女性同仁輪到需要調到外勤時候才這樣做。所謂謝姓同仁早就已經離開那個位置了，已經離開一段時間。這是一個定期性的輪調。