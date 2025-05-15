高雄市長綠初選火熱　菊系議員表態挺賴瑞隆

民進黨籍高雄市議員黃彥毓掛出合體看板，表態支持綠委賴瑞隆爭取市長初選。（圖：黃彥毓服務處提供） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）高雄4名綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都在爭取明年高雄市長黨內初選。林岱樺2月份因涉詐領助理費和政治獻金案後轉趨低調，時隔3月後，新系陣營內部競爭也漸漸浮現檯面。許智傑因不滿被指將退出初選，宣布將掛50面看板闢謠並展現參選到底決心。賴瑞隆則有新潮流菊系的高雄市議員黃彥毓率先掛出合體看板表態力挺，開綠議員選邊站第一槍。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨的高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取黨內高雄市長初選。4名綠委，林岱樺屬於“正國會”，許智傑、賴瑞隆都是新系，邱議瑩是親新系。非新系陣營僅林岱樺1人。地方傳出新系將聯手壓制林岱樺出線。



林岱樺去年2月率先宣布參選下屆高雄市長，今年2月因涉嫌詐領助理費遭到檢調搜索，並以新台幣1百萬元交保。目前林岱樺在高雄仍掛有大量看板，也仍持續跑行程，但較為低調，也無公開行程。林交保後3個月，其他3位角逐市長初選的新系陣營綠委，本週也各自有動作。



邱議瑩12日會勘高雄一期稻作有空包彈農損，選擇在林岱樺選區的大寮會勘、而非自己選區的美濃，頗有跨區“踩地盤”的意味，掀起地方討論。許智傑因不滿地方有傳言指他將退出競爭，許智傑13日透過臉書駁斥謠言並揚言將掛50面與賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁3人同框看板，用行動展現參選到底決心。



賴瑞隆雖沒有明顯動作，但同為菊系的民進黨高雄市議員黃彥毓15日掛出與賴瑞隆的合體看板，也是率先公開表態支持角逐市長初選綠委的高雄市民進黨議員。黃彥毓選區在前鎮、小港多處路口，共掛出近十面與賴瑞隆的合體看板，上頭寫著“兄弟同心一起打拼”、“市長電話民調初選唯一支持賴瑞隆”等字。