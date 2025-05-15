彰化人口2年減3萬　縣長王惠美搶救危機

彰化縣長王惠美宣布推出“童萌卡”，鼓勵民眾設籍彰化。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月15日電（記者 方敬為）彰化縣是全台六都以外人口第一大縣，但近期人口持續流失，近2年減少3萬多人，中國國民黨籍縣長王惠美祭出優惠措施留住彰化人，今天宣布推出全台首創“童萌卡”，贈予家中有幼兒的年輕父母等值新台幣1萬元點數，只要符合申請資格，即可使用點數在縣內特約商家消費，藉此減少育兒開支，且有助活絡經濟與穩定就業市場，促民眾留在家鄉發展。



彰化縣人口數不斷下降，從125萬人紀錄持續遞減，今年4月底統計，剩下121萬9116人，已跌破122萬。若依每月流失大約2000人計算，在王惠美卸任前，估計人口數恐將跌破120萬人。



根據統計，彰化縣2年間已經減少超過3萬人，相當於少了一個鄉鎮的人口數。專家指出，彰化縣人口減少的主因在於當地工作機會少，年輕人外移至鄰近的台中或北部地區。先前彰化縣還有升格“直轄市”的討論，但隨著人口外移，已不符合升格條件。



為了挽救彰化縣人口流失危機，縣長王惠美15日召開記者會宣布，即日起推出全台首創彰化“童萌卡”，該卡每卡儲值點數1萬點，等值新台幣1萬元，民眾持卡可到特約店家購買相關嬰幼兒商品，預估發放2萬3千餘人。記者會現場，跨黨派議員共同出席表達支持，不分黨派力抗人口外移。



王惠美表示，凡2022年1月1日起至2024年12月31日止出生的幼兒及其父或母，目前連續設籍彰化縣滿1年以上，即符合申請的資格，將自今年5月16日起至年12月31日止可直接掃QR code，透過縣府數位便民櫃檯線上申請，也可至彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。