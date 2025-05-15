藍白砍台電補助　官員提醒：電價漲物價也漲

“主計總處”主計長陳淑姿受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）“行政院”因應美國對等關稅衝擊，4月下旬拍板新台幣4100億元特別條例，再度編列補助台電1千億元預算，引發藍白不滿。“行政院主計總處”主計長陳淑姿15日表示，若未補貼台電，全年每戶電費恐上漲7500元，若再考量物價上漲，加起來可能超過1萬元。



“行政院長”卓榮泰4月24日拍板規模4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，包含產業支持匡列930億元、“國土韌性”1500億元、社會支持1670億元，包括補貼台電1千億元。此舉引起藍白不滿，均提出刪除挹注台電1千億元預算編列的草案。

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“立法院”財政委員會15日處理“財政部”、“審計部”、“主計總處”主管預算凍結書面報告案，並邀請“財政部長”莊翠雲、“主計總處”主計長陳淑姿列席。



陳淑姿會前接受媒體訪問表示，台電計算若“立法院”不願通過補貼預算，電價調漲後，每年每戶幾乎要多負擔約7500元，主計處雖然也有算，但基準不太一樣，大概比較少一些。若再加上其他物價跟漲，約增加3600餘元，兩者加起來超過1萬元。



陳淑姿說，我們還是希望“立法院”能通過補貼，因為現在是對以前民生電價沒有漲價時的補貼，本來要分2年補，但一直並未通過法案，因此台電帳面上的虧損就一直存在。