民進黨團聲請總預算案、財劃法“釋憲”

民進黨團舉行“不要站在憲法對立面！”總預算、財劃法聲請釋憲記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）民進黨“立院”黨團今天召開記者會，正式提出今年度總預算案及財政劃分法兩個“釋憲”申請案。黨團總召柯建銘表示，這次沒有提出暫時處分，若“憲法”法庭宣判總預算案“違憲”，總預算案的情形就回到還沒審議之前的狀態，照“行政院”已經送出的編列情形全部都可以使用，換句話說，之前被刪除的撥補台電新台幣1千億元預算也將生效。



民進黨“立法院”黨團今日舉行“不要站在“憲法”對立面！”總預算、財劃法聲請“釋憲”記者會，出席者包括黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、“立委”鍾佳濱、沈伯洋及律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨。



柯建銘說，他們今天遞出“憲法”“釋憲”案，請藍白不要站在“憲法”對立面，視“憲法”於無物。另外，罷免時代，在“憲法”法庭的“釋憲”，必定大成功。



柯建銘首先說明，總預算“違憲”三大理由，包括，難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；要求“行政院”自行調整、減列預算，違反“憲法”權力分立原則；違反預算法第49條之規定，違反法治國原則。



柯建銘說，財劃法“違憲”四大理由，包括，大幅縮減“中央”可用財源；直接改變“中央”與地方財政結構；未併同檢討“中央”與地方事權分配，衝擊“中央”財政量能；擴大城鄉差距，違反“憲法”第147條。



對於這次“釋憲”，柯建銘說，沒有暫時處分，因為已經沒有必要了。



如果“憲法”法庭宣告2025年“立法院”三讀的總預算案“違憲”，已經通過的預算狀況要如何使用？柯建銘說，就是未審竣，照“行政院”已經送出的編列情形全部使用。



由於去年總預算案本來就有撥補1千億元給台電，但遭藍白刪除。柯建銘說，這等於台電1千億元就已經撥補了。另外，針對藍白要普發現金1萬元，柯建銘也說，這個是“違憲”行為，因為預算編列是“行政院”的權力。