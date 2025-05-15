美中和緩　吳子嘉：賴520演講必然受美管制

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／美中宣布大幅削減彼此加徵的高額關稅後，美國總統特朗普12日在華府說，中國若同意全面開放市場，“對統一與和平也非常有利”。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，美中關係和緩，賴清德520演講必然受到美國管制；抗中保台的言論或行為，面臨“美中共管機制”；且抗中保台被管制後，大罷免就會出現變數。



美中經貿高層10日、11日在日內瓦舉行會談後，12日宣布同意“休戰”90天，對彼此加徵的關稅同步下降115個百分點，並將繼續進行貿易談判。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉14日在網路評論節目《吳子嘉視角》中表示，美中關係改善，美國就會不讓台灣打抗中保台的牌。因此，賴清德比較激烈的語言，或是周遭包括柯建銘，通通會受到管制。



吳子嘉進一步分析，台灣“台獨”的聲浪，會因為美中關係的和緩，被壓制控管。他大膽假設，賴清德520演講必然受到美國國務院管制，甚至比過去更退縮；台灣內部比較暴衝的事情，逐漸都會受美方管制。



吳子嘉強調，台灣抗中保台的言論或行為，已經開始面臨到美中“共管機制”。因為如果台灣冒出一些“出格”的動作，會影響美中貿易談判的結果，美方會約束要求台灣政府，絕對不能發生暴衝的行為。他也直言，抗中保台被管制後，大罷免就會出現變數。