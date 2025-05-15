綠議員問大義滅親　蔣萬安嗆罷韓查了沒？

民進黨台北市議員洪健益質詢台北市長蔣萬安。（照片：台北市議會直播） 中評社台北5月15日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安15日到台北市議會進行專案報告，民進黨籍台北市議員洪健益質詢指出，蔣萬安前一天到台中與國民黨籍台中市長盧秀燕簽署捷運興建合約，並高喊“姊姊講的話、弟弟沒第二句”。不過盧在擔任台中市“立委”時曾推動反火力發電公投，當時連署書有1萬1849份死亡連署，問蔣“要不要大義滅親？”對此蔣萬安則反批，時任高雄市長韓國瑜遭罷免時也有死亡連署，是否會要求民進黨“大義滅親”？



2020時任高雄市長的韓國瑜代表國民黨參與大選，大選失利之後，高雄市長也被罷免，遭到雙殺。



媒體報導，洪健益指出，近日來國民黨各地方黨部都因“死亡連署”疑似偽造文書事件，許多人遭到檢調約談、收押甚至起訴。他也詢問蔣萬安，國民黨需不需要為了抄名冊、死亡連署等狀況，向支持者及社會大眾道歉？起初蔣萬安僅低調表示，議題跟專題報告無關，希望回到市政議題討論。



洪健益則表示，蔣萬安是國民黨的明日之星，甚至是未來黨主席的可能人選，但仍舊是台北市長，希望瞭解蔣的態度。蔣則表示，他的態度就是一切依法辦理，尊重檢方的調查與辦案進度。



話鋒一轉洪健益則針對前一天蔣萬安前往台中，與盧秀燕簽署捷運興建合約，並對外喊話“姊姊講的話、弟弟沒第二句”。蔣萬安則表示，兩人本來在市政上就有很多密切的合作。



不過洪則質疑，刑法的追訴期是20年，盧秀燕在擔任台中市“立委”時，曾推動反火力發電公投，當時連署書有1萬1849份死亡連署，是不是要“大義滅親”？對此蔣萬安也反問洪健益，時任高雄市長韓國瑜在被罷免時，也出現很多死亡連署，“那民進黨是不是當時也要跟罷團一樣大義滅親，也是不是要道歉？標準要一致？”