前副手林欽榮咬柯文哲全知情　列管京華城案

前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，上午傳證人前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，林欽榮咬柯文哲對於京華城案的容積率從392%到560%、甚或到後來678%，都全程知情，並且列管京華城案。林也提到，接到柯辦公室前主任蔡壁如下條子、壓力山大。柯文哲見狀則急與律師討論，律師提異議攻防。



台北地院15日繼續審理京華城案，出席人員包括，北院審判長法官江俊彥、受命法官許芳瑜、楊世賢，台北地檢署檢察官廖彥鈞、林俊廷、陳思荔，被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂及辯護律師團，書記官徐兆欣、通譯曾鈺婷。先傳證人林欽榮，接續傳的證人為前都發局長林洲民，由北檢與5名被告針對2證人交互詰問。旁聽席有柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等人。



林欽榮於2014至2018年間擔任柯文哲的台北市副手，現為民進黨籍高雄市長陳其邁的副手，曾任“內政部”營建署長。林欽榮出庭作證表示，他曾於2017年6月代表柯文哲率領時任法務局長袁秀慧、都委會前執秘邵琇珮等出席台北市議會質詢備詢，被問京華城案從容積率392%到560%，這全程柯文哲一定都知情，因柯也都有開過市長會議、參加過居住正義論壇，這何等的大事，部屬一定都要向柯會報。



林欽榮說，他是都委會主席，都委會沒有權力做行政命令，柯市長才有權力，但“監察院”2016年已明文規範了京華城案，沈慶京持續上訴到“最高法院”，訴訟中不宜再用行政命令。當時京案的PM負責人為林洲民，他主持都委會時，壓力也很大，容積率已達560%天花板，但威京集團想要到12萬284平方公尺建築樓地板、678%，他不能多給1平方公尺，他很有堅持，否則他就是圖利，他不是土地估價師，但知道這容積將會是非常暴增的數量。



廖彥鈞問過程柯文哲都知情嗎？林欽榮說，一定都知道，還諷“我不需要臆測”，柯文哲一直都列管京案，柯文哲對都市計劃變更都很瞭解，柯文哲很聰明認真又用功、智商157，與他討論過要進行很久都沒動過的台北市都更條例修正，去盤點台北市12個行政區的都更案通盤檢討，還曾說希望“中央”也要修都更條例。林欽榮更提供證據資料證明柯文哲對很多案子都詳細列管、還有對台北市都更案的資料規畫等，還有柯曾對他下過的條子討論其他的都更案。