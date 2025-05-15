鯤鵬會推暑期赴陸交流　陸委會：依法處理

“行政院”15日召開院會後記者會，由發言人李慧芝（中）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）新黨副主席李勝峰創立的中華鯤鵬會推動學生暑假赴大陸交流，遭綠民團檢舉涉學術統戰。陸委會15日回應表示，中華鯤鵬會作法涉及兩岸條例33條之一，正依法積極處理。“教育部”也表示，原先借用場地的大學都已取消借用。



“行政院”發言人李慧芝15日在記者會表示，兩岸交流應要健康有序，且要去政治化、去風險話，台灣與中國的教育交流也不應設有政治目的。



陸委會文教處副處長陳威豪說明，兩岸條例33條之一規定，未經許可，不得與大陸黨政軍或是政治性團體等進行合作行為，而中華鯤鵬會作為涉及兩岸條例33條之一，後續將與相關部會進行了解，並且依法積極處理。



中華鯤鵬會遭綠營社團檢舉牽線台灣大學生赴陸交流，並將於5月17日、18日分別在台中科技大學、陽明交通大學、與台灣大學舉辦“鯤鵬暑期交流團”說明會。台“內政部”隨即指鯤鵬會違反人民團體法，未依法召開會員大會，限期6月6日前改善，否則將解散。



“教育部國際及兩岸教育司代理副司長”藍先茜說，鯤鵬會17日、18日所借用的三所學校用地，經“教育部”洽詢後，學校回應相關申請目的是針對海外城市交流與見聞分享，並未揭露與兩岸交流相關訊息，因此先前予以借用，經校方了解後，依校內相關規定、對方所簽切結書，已取消場地借用。



“行政院”15日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“政務委員”史哲、“環境部長”彭啓明、“原民會主委”曾智勇、“教育部次長”張廖萬堅、“衛福部次長”林靜儀次長、“國科會主委”陳炳宇副出席。