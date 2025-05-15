台中幼托爆兒童受虐　家長籲盧秀燕主持公道

孩子在幼托機構受虐，家長召開記者會控訴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）台中市豐原區某準公共托嬰中心傳出幼保員虐童，市府社會局介入調查，統計至少14名嬰幼兒受害，家長今天透過台灣民眾黨市議員陳清龍召開記者會，控訴市府調查效率欠佳，制度失靈要求國民黨籍“市長媽媽”盧秀燕主持公道。社會局長廖靜芝說，市府主動稽查揭露該中心不當對待，嚴查重罰，並視情節公布保育員姓名，不得在台中從事教保工作。



台中豐原某托嬰中心已離職的陳姓女幼保員，涉嫌在今年3月間期間，對多名幼兒常態性施暴，包括惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等，家長得知後痛心不捨。據了解，至少14人受害，受害家長15日出面，要求盧秀燕主持公道。盧秀燕上午赴議會備詢時，面對媒體提問並未回答。



家長質疑，市府社會局調查效率欠佳，才導致多名幼童受害。對此，社會局長廖靜芝指出，該案是社會局4月25日無預警稽查主動發現，立刻要求園方保存錄影帶，送交社會局，經審視發現一名保育員對孩子有粗魯、拉扯、搖晃不當對待，看了讓人非常痛心，且除了這8個孩子，看過錄影帶後，還發現另外6個孩子，也被不當對待。



廖靜芝說，該局接著會訪談家長，對於不當對待孩童的保育員，市府絕不會寬容，一定追究責任，視情節公布姓名，不能讓其在台中市繼續任教。至於其他幼保員有否放任、知情不報，以及機構有否管理失當、延遲通報，社會局都會嚴查，依法嚴格究辦、不會寬待。

