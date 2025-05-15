證詞不利柯文哲　林欽榮：盡證人義務

前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，台北地院傳前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，但林欽榮證稱柯文哲對京華城容積率變更都知情，顯示圖利罪是不利柯文哲。林欽榮事後被堵訪表示，他是證人，只是盡國民應盡之義務。



林欽榮證稱柯文哲對於京華城案的容積率從392%到560%、甚或到後來678%，都全程知情，無須臆測，他更受到柯文哲市長室前主任蔡壁如下條子要對京華城陳情案另案處理，使得他壓力非常大。柯文哲則是嚴肅看著林欽榮，並與律師團交頭接耳商討，並低頭看資料。



下午1點半休庭至2點半，林欽榮步出北院被堵訪，記者問在庭上的證詞是否不利柯文哲？林欽榮客氣地回應，他是證人，只是盡應盡的國民之義務。是否認為柯文哲、沈慶京有違法？林欽榮說，謝謝，他是證人，要保持證人在法庭的規矩，辛苦了，下午會再回來。針對是否擔心民眾黨會對林欽榮有所操作反應？林欽榮說，不會擔心，台灣是民主法治的社會，尊重司法，下午會再回來。



而在庭內，由於林欽榮的證詞顯然不利柯文哲、威京集團主席沈慶京，柯文哲、沈慶京的律師團陸續提出異議，皆主張林的證詞與起訴書內容無直接關係。而大部分時間為沈慶京委任辯護律師蘇振文詰問林欽榮，蘇振文猛攻林欽榮到底有沒有如實把威京的陳情告訴柯文哲知道？林欽榮則說是事後查了才知道他主持的都委會16名陳情人，其中1名陳于君是威京董事。

