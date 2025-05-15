陳佩琪淚望柯文哲　黃國昌與律師團會商

左起民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、白委張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，台北地院傳喚前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，證詞卻不利柯文哲涉圖利罪。柯文哲妻子陳佩琪在旁聽席仍舊淚眼望向丈夫，柯也看了妻子等人一眼；而民眾黨主席黃國昌則是休庭時緊急與柯的律師團會商。



林欽榮證稱柯文哲對於京華城案的容積率從392%到560%、甚或到後來678%，都全程知情，無須臆測，他更受到柯文哲市長室前主任蔡壁如下條子要對京華城陳情案另案處理，使得他壓力非常大。面對這些證詞，柯文哲則是嚴肅地頻與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘交頭接耳討論、頻看資料。



陳佩琪則是坐在旁聽席右後方角落，一直望著柯文哲，神色黯然；黃國昌則是頻抄筆記，不時不耐煩地發出“嘖”的聲音。



北院法官審判長江俊彥預知下午1點半休庭到2點半時，陳佩琪則持續望向柯文哲、並靠近看著柯、淚眼婆娑，柯文哲也望了妻子一眼，面無表情。黃國昌也是靠向柯文哲等人，不停喊“深元、深元！”著急地叫柯的律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘出來，4人於北院2樓的座位上，緊急開會討論該如何攻防。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫夫妻檔與部分黨公職幹部，也緊急圍成一圈開會討論如何應對，相關論述立場與網路臉書文宣該如何應處。下午2點半眾人繼續出席旁聽，柯文哲的支持者柯粉小草，也持續在北院外開直播、等候、聲援。