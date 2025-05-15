綠前高官陳宗彥涉性招待案一審今判無罪

陳宗彥。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／賴清德昔日愛將、“行政院”前發言人陳宗彥，被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，接受業者請託視聽歌唱場所變更使用工程及關說警官平調，接受業者性招待2次。台南地方法院15日宣判，合議庭認定陳宗彥接受性招待及關說的證據均不足，判無罪。連姓及王姓業者均依媒介性交易罪，各判應執行10月、8月，均緩刑2年。全案可上訴。



台南地檢署指出，待檢察官收到判決書後，研議提起上訴。



現年58歲的陳宗彥，20年前當選台南市議員，賴清德當台南市長時期他進入市府服務，當過民政局長、新聞及國際處長，更獲提拔當“內政部政務次長”，陳被視為賴系要角。



台灣民眾黨籍前“立委”陳琬惠在2023年2月踢爆陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長時涉嫌“常態性接受性招待”，去年經台南地檢署分案重啟偵查後，認定陳宗彥確有接受性招待，並依《貪汙治罪條例》不違背職務收受不正利益罪。連姓、王姓業者均依《貪汙治罪條例》不違背職務交付不正利益及媒介性交易等罪嫌提起公訴。陳宗彥自始至終否認犯行。



檢方起訴認定，陳宗彥打電話給市警局謝姓秘書請託王姓警官平調案，具有職務上密切關連性，是陳宗彥有實質影響力所造成。2天後由連姓業者提供陳宗彥性招待，兩者具有對價關係。至於視聽歌唱場所變更使用工程案，在陳宗彥請託後，前後不到1小時，經發局人員即已處理好並簽核完成，明顯對承辦人員職務上發揮影響力，且有對價關係。



合議庭審理後，認定檢方起訴陳宗彥所指的通聯紀錄，指他接受性招待一事並無積極及關連性，證據力明顯不足。王姓業者對陳宗彥請託的警職人員平調案後，陳宗彥在4個月後接受性招待的對價要求，完全不符經驗法則，也證據不足，因此判無罪。