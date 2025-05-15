林欽榮作證京華城案　稱蔡壁如直接下條子

前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭，台北地院傳前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，檢察官在詰問時提到，時任台北市府市長室主任蔡壁如有無針對京華城案來跟他討論？林回說，什麼討論？根本是直接下條子，“給我很大的壓力”。



目前是民進黨籍高雄市長陳其邁副手的林欽榮庭上也表示，他離開北市府後，最後得知京華城案的容積率居然以“創設容積”的方式達到840%，“實在是unbelievable（無法置信）”。



檢察官當庭提示有蔡壁如相關紀錄的一張文件，林欽榮看了表示，就是這個條子給他很大的壓力。



林欽榮說，當時京華城案公告後，先後有16位陳情人陳情，其中大多是威京集團的人，其中甚至有威京集團的董事陳于君。蔡壁如下的條子，就是要求他將這些陳情人的意見“另案處理”。



這些陳情人大多提出希望京華城容積率要有560%的要求，其中陳于君更另外希望要求保障京華城有12萬284平方公尺的樓地板面積，將土地使用劃區分從“商三特”改為“商三”等，但他認為這不符合相關規定，因此壓力極大。



沈慶京委任辯護律師蘇振文詰問林欽榮到底有沒有如實把威京的陳情告訴柯文哲知道？沈慶京坐著輪椅當場也氣得直接問林欽榮“到底有或沒有？”



檢察官也問林，以其都市計劃專業、曾任都委會主委的經驗來看，認為京華城案是否合法？林認為並不合法，並指出此案違反法律、觸犯法規，不符合社會公益。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。目前全案進入起訴後的交互詰問密集開庭，北院拚明年一審宣判。