林欽榮咬柯P　張啓楷：檢方找復仇者作證

白委張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）京華城案今日開庭，擔任證人的前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮證詞不利前台北市長柯文哲，全程旁聽的民眾黨籍“立委”張啓楷受訪表示，台北地檢署彷彿找來復仇者們來作證，談的都是京華城案起訴書內容以前的事，好像是找清朝的官來談“民國”的事，但他看柯文哲還是很有信心，柯律師手上是有一些王牌。



林欽榮證稱柯文哲對於京華城案的容積率從392%到560%、甚或到後來678%，都全程知情，他更受到柯文哲市長室前主任蔡壁如下條子要對京華城陳情案另案處理，使得他壓力非常大。



檢察官當庭提示有蔡壁如相關紀錄的一張文件，林欽榮看了表示，就是這個條子給他很大的壓力。



張啓楷旁聽完後到北院外受訪表示，林欽榮是2018年就離開台北市政府的前副市長，北檢好像是找來復仇者來復仇的感覺，林欽榮的證詞雖對柯文哲不友善，但在法院內是要講求證據的，當“監察院”提出京華城案糾正、容積率是560%時，林欽榮早就不在台北市府。但柯文哲有信心，待會下午就輪到柯文哲的委任辯護律師團發揮，就會知道“我們手上有一些王牌”。



張啓楷說，針對檢察官在起訴書內容中，林欽榮明明沒有參與，他認為公信力很有問題，因此柯文哲、威京集團主席沈慶京的委任辯護律師團都提出異議，認為林欽榮明明沒參與到後面。



他還說，日前北檢認為沈慶京辦公室前主任朱亞虎有行賄柯文哲210萬元新台幣，朱亞虎證詞反覆，已被推翻了，柯文哲是很有信心的，因今天林欽榮講得都是個人的專業經驗而已，因此沈慶京的律師蘇振文也說針對京華城案的推論都只是林欽榮個人意見，林欽榮也不是京案的主要負責人。

