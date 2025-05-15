賴清德邀派系便當會達共識　四縣市辦初選

賴清德昨晚邀集派系便當會，討論2026初選辦法。（照片：民進黨資料照） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會談2026縣市長選舉，會中草擬出提名條例草案，但仍待6月28日黨代表大會通過後生效。會中各派系也達成初步共識，台南市、高雄市、新北市與彰化縣，將以初選方式決定縣市長人選。



民進黨昨舉行中執會，通過將在6月28日在台北國際會議中心召開全代會的決議。賴清德昨晚也舉行派系便當會，討論2026年縣市長提名相關事宜。



2026年台南市長選舉距今還有一年半的時間，但民進黨內部廝殺卻越演越烈，被視為兩強的民進黨“立委”陳亭妃與賴清德子弟兵林俊憲近期競爭檯面化。



據瞭解，為化解初選爭議，賴清德昨天邀集黨內各派系代表草擬出初步的縣市長提名條例草案。根據草案內容，就“直轄市長”、縣市長提名候選人部分，共有三種產生方式，第一、執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；執政任期二屆屆滿之“直轄市”、縣市，其“直轄市長”、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；非執政之“直轄市”、縣市，其“直轄市長”、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。