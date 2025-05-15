涉性招待案一審無罪　陳宗彥感謝大家關心

陳宗彥。（中評社 資料照） 中評社台南5月15日電／賴清德昔日愛將、“行政院”前發言人陳宗彥，被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，接受業者請託視聽歌唱場所變更使用工程及關說警官平調，接受業者性招待2次。台南地方法院15日宣判，合議庭認定陳宗彥接受性招待及關說的證據均不足，判無罪。陳宗彥15日發出三點聲明表示，獲得無罪判決，非常欣慰，希望能就此揮別陰影。



針對該案，台南地檢署指出，待檢察官收到判決書後，將研議提起上訴。



陳宗彥在宣判時未到庭，僅由律師到庭聆判，得知獲判無罪後，他即發出聲明表示，一、感謝法官正確的認事用法，也感謝大家關心。二、這件十多年前就已經被檢察官簽結的案件，法制上根本是不應該再存在的，被起訴他深感不平。三、獲得無罪判決，非常欣慰，謙卑地希望能就此揮別陰影。



現年58歲的陳宗彥，20年前當選台南市議員，賴清德當台南市長時期他進入市府服務，當過民政局長、新聞及國際處長，更獲提拔當“內政部政務次長”，陳被視為賴系要角。



檢方起訴認定，陳宗彥打電話給市警局謝姓秘書請託王姓警官平調案，具有職務上密切關連性，是陳宗彥有實質影響力所造成。2天後由連姓業者提供陳宗彥性招待，兩者具有對價關係。至於視聽歌唱場所變更使用工程案，在陳宗彥請託後，前後不到1小時，經發局人員即已處理好並簽核完成，明顯對承辦人員職務上發揮影響力，且有對價關係。



合議庭審理後，認定檢方起訴陳宗彥所指的通聯紀錄，指他接受性招待一事並無積極及關連性，證據力明顯不足。王姓業者對陳宗彥請託的警職人員平調案後，陳宗彥在4個月後接受性招待的對價要求，完全不符經驗法則，也證據不足，因此判無罪。