罷免綠委伍麗華領銜人張芳碩　遭羈押禁見

屏東地檢署14日深夜將罷免案領銜人張芳碩依涉嫌偽造文書等罪嫌當庭逮捕並聲請羈押。（圖：屏東地檢署提供） 中評社屏東5月15日電（記者 蔣繼平）檢調持續偵辦罷免民進黨籍“立委”死亡連署，中國國民黨已有7個縣市黨部遭搜索，10多名黨工被羈押。屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原住民“立委”伍麗華罷免案涉死亡連署，昨天全台同步發動搜索並帶回11人約談後，將罷免案領銜人張芳碩依涉嫌偽造文書等罪嫌當庭逮捕並聲請羈押，屏東地方法院今天下午裁定羈押禁見。



罷免民進黨籍山地原住民“立委”伍麗華領銜人張芳碩，其身分是國民黨籍山地原住民“立委”盧縣一的公費助理。盧縣一昨替張芳碩抱屈，他指張芳碩不是國民黨員，他覺得張很無辜，張只是代表人，怎麼會知道哪些連署有沒有問題，就是搜集資料。



由於山地原住民“立委”選區遍及全台，屏東地檢署14日指揮全台多處調查人員，同步前往新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等涉嫌人住處、辦公室及國民黨屏東縣黨部等處所執行搜索，共約談犯罪嫌疑人3人、證人8人合計11人到案說明。



屏東地檢署14日深夜聲押張芳碩，同步表示本案高姓被告、連姓被告等2人，均諭知新台幣10萬元交保、限制出境出海；其餘證人8人諭知請回。



由於國民黨屏東縣黨部14日一早就被搜索，引起關注。以證人身分被約談的國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明、2名黨工等人經檢察官復訊後均獲無保請回。



針對黨部遭搜索，身兼屏東縣黨部主委的國民黨不分區“立委”蘇清泉昨天也發聲表示，“罷免權是“憲法”賦予全民的基本政治權利，這一點毫無問題，但對在野黨區域“立委”的無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。



有關檢調持續全台搜索罷免連署違法情事，包括國民黨基隆、宜蘭、台北、新北、台中、台南等6個縣市黨部都被搜索，已有10多名黨工遭到羈押，昨天遭搜索的屏東縣黨部已是第7個。