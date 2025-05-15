陳宗彥涉性招待無罪　國民黨諷性賴台灣

國民黨發言人楊智伃表示，16次性招待被判無罪，賴清德還有臉談法治嗎？（楊智伃臉書） 中評社台北5月15日電／賴清德昔日愛將、“行政院”前發言人陳宗彥被控在擔任台南市府官員時接受性招待，今獲判無罪。中國國民黨發言人楊智伃表示，16次性招待被判無罪，現今台灣已成““性賴治國””、“司法雙標”，性招待被判無罪，賴清德還有臉談法治嗎？



陳宗彥遭控在台南市政府任職時接受性招待，因查無不法事證而簽結。但台南地檢署重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待兩次，且犯後態度不佳，去年8月偵結起訴，請求從重量刑。台南地院15日判決無罪，可上訴。



楊智伃15日在臉書發文質疑，“性賴治國”！司法雙標！性招待被判無罪！賴清德還有臉談法治嗎？前“行政院”發言人陳宗彥，捲入性招待案，南檢指控他在擔任台南市官員時，因酒店業者關說警職人員人事案、請託視聽歌唱場所工程案，竟接受酒店女服務生提供性招待，涉犯《貪污治罪條例》。



楊智伃指出，更驚人的是，檢方依“監察院”資料、民眾告發與監聽內容比對後，確認他與“小芸”“愛佳”“愛玲”等三名女子，發生性行為！罪證確鑿！南檢去年起訴，還強調他犯後態度不佳、請求從重量刑，結果呢？今天台南地院竟一審判決無罪！只要自己人怎麼玩弄法律都可以？只要是自己人，性招待都能變無罪？



楊智伃批評，現在司法大動作偵辦在野，基層罷免綠委，就出動檢調約談恐嚇、地方黨工幹部被羈押。領銜人被聲押、搜索在野地方黨部、拿走不該拿的文件。綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就要受到恐嚇、要被羈押！



楊智伃呼籲，台灣司法早就不是公正審判的天秤，而是賴清德親手操弄的劊子手！這不是“清廉執政”，這是“性賴台灣”。“性賴治國”已是台灣人不能再沉默的惡夢！520賴清德就職滿一年，賴清德政績再添一樁！我們一定要站出來，把真正的民主、自由、法治還給台灣！