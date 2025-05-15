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海峽論壇6月登場　陸委會表態
http://www.CRNTT.com   2025-05-15 19:19:08


陸委會副主委梁文傑。（中評社　鄭羿菲攝）
陸委會例行記者會。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北5月15日電（記者　鄭羿菲）大陸海峽論壇將於6月舉辦，陸委會副主委梁文傑15日發表台官方五點立場，禁止在台辦理相關活動，亦不得與陸方合作辦理。建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席相關活動，也建議地方政府不予核准所屬人員出席海峽論壇相關活動。

　　媒體問及，有哪些地方政府派員出席海峽論壇？梁文傑表示，的確是有，但他就不告訴大家了，對於地方政府人員想出席海峽論壇相關活動，我們不建議、不鼓勵。

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