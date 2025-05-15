【
大
中
小
】 【
打 印
】
海峽論壇6月登場 陸委會表態
http://www.CRNTT.com
2025-05-15 19:19:08
陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝）
陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）大陸海峽論壇將於6月舉辦，陸委會副主委梁文傑15日發表台官方五點立場，禁止在台辦理相關活動，亦不得與陸方合作辦理。建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席相關活動，也建議地方政府不予核准所屬人員出席海峽論壇相關活動。
媒體問及，有哪些地方政府派員出席海峽論壇？梁文傑表示，的確是有，但他就不告訴大家了，對於地方政府人員想出席海峽論壇相關活動，我們不建議、不鼓勵。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陸委會：歐陽娜娜轉發武統言論 列查察對象
(2025-05-15 18:24:36)
邱垂正：99%公務員已具結無大陸戶籍
(2025-05-12 10:24:16)
南京出生申請“國防醫學院”遭拒 陸委會解釋
(2025-05-08 18:36:48)
陸委會點名2類活動涉觸法 將查處
(2025-05-01 17:55:19)
聲援區桂芝 蕭旭岑轟“賴政府”吃人夠夠
(2025-04-29 22:13:46)
台官方要求勸阻赴陸 馮國豐：業者反應不一
(2025-04-29 00:31:00)
鼓勵參加兩岸徵文遭指違法 區桂芝：文字獄
(2025-04-28 16:36:07)