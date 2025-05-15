陳奕迅確診新冠停演唱會　醫師曝傳染力變強

陳奕迅原定16、17、18日於高雄巨蛋舉行3場演唱會，因確診新冠肺炎延期。（照片：陳奕迅臉書） 高雄巨蛋演唱會因確診新冠肺炎延期，陳奕迅發文向歌迷致歉。（照片：陳奕迅臉書） 中評社台北5月15日電／金曲歌王陳奕迅原定本周末高雄連唱3天，因確診COVID-19順延。醫師提醒，近期台灣疫情明顯增加，原因是病毒多達6個位點突變，導致“傳染力變強”，且有年齡層向下趨勢。



中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬指出，目前疫情最明顯就是台灣跟香港兩地激增，西太平洋、地中海區域及日本、韓國則是下降。他分析，其中1個原因是近期假期多，戶外活動增加，相對接觸機會多，且台灣民眾特別瘋外國旅遊，尤其喜歡到東南亞，把病毒帶回來台灣的機會也大。



環球音樂表示，陳奕迅昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為COVID-19，須立即停止所有演出活動，並進行休養；原定 16、17、18日於高雄巨蛋舉行的3場演唱會，延至29、30、31日舉行。



台灣正值第7波的Omicron病毒疫情，根據“衛生福利部”疾病管制署統計，門急診就診人次已連續5周上升，光上周的就診人次就一口氣增加66%。疾管署預估，這一波疫情還在上升階段， 可能到6月才會達到最高峰。



媒體報導，針對這波疫情，黃高彬今天受訪表示，台灣近期COVID-19案例確實是有比較多，從4月底開始就出現明顯增幅，疾管署報告也增加。



“這一波病毒的特性是症狀沒有比較嚴重”，黃高彬說明，但傳染力卻大大增強，像是LP.8.1、XEC等變異株都發現有6個位點發生突變，跟人體細胞親和力增加，“突變的後果簡單說就是更容易傳染”，加上免疫逃脫能力也增強，導致案例每週都在增加。



黃高彬特別提醒，最近發病年齡有年輕化傾向，10歲到30歲間確診人數變多。



黃高彬表示，若有症狀，初步先快篩較方便、節省時間，不建議一下子就跑到醫院要求PCR檢驗，因流感跟COVID-19的症狀難區分，目前流感疫情往下、COVID-19疫情往上，這段時間若症狀很難區分，可以2個都篩。