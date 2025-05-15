林欽榮咬柯P　黃國昌：仇恨蒙蔽理智與良心

林欽榮出庭作證，黃國昌批，對柯文哲滿滿的仇視與恨意。（照片：黃國昌臉書） 前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮今日出庭為京華城案做證，證詞對柯文哲相當不利。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電／京華城案今日開庭，台北地方法院傳前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證。林欽榮稱前台北市長柯文哲對於京華城案的容積率從392%到560%、甚或到後來678%，都全程知情。時任市長室主任蔡壁如“直接下條子”指示京華城案，“這就給我很大、很大的壓力”。



民眾黨主席黃國昌15日在臉書發文表示，林欽榮在法庭上一再被打臉，作證過程散發了滿滿對柯文哲的仇視與恨意，檢察官傳喚林欽榮作證，到底要達成什麼目的？他感到深深地可悲，沒想到仇恨不僅可以蒙蔽理智，還會泯滅專業的良心。



黃國昌臉書全文如下：



一再被狠狠打臉的林欽榮



今天前台北市副市長林欽榮出庭作證，整個作證過程散發了滿滿對柯文哲主席的仇視與恨意。不過，這不在我評釋的範圍，我好奇的是，檢察官傳喚林欽榮作證，到底要達成什麼目的？



在檢察官引導下，林欽榮基本上就是不斷重述“柯文哲明知違背法令”這個他想凸顯的重點。問題是，關於京華城的容積率，當初柯文哲剛上任接手爛攤子後，明明就是林欽榮堅持只有392%，拒絕同意560%的容積率，最後導致柯市府在2016年遭到“監察院”糾正。在“監察院”糾正後，也還是林欽榮自己主持的都委會在2018年同意給予560%的容積率，而柯文哲也就完全按照都委會的決議執行。



我實在搞不懂林欽榮到底在扯什麼？



更可笑的是，林欽榮在2018年年底就離開台北市政府，嗣後轉任高雄市副市長，根本完全沒有參與京華城於2020年7月以後依《都市計劃法》申請細部計劃變更之程序，也就是檢察官主張京華城容積率由560%提升為678%之都市計劃變更違背法令的過程，林欽榮完全沒有與聞，檢察官傳喚他作證，簡直是莫名其妙！林欽榮也樂於配合痛罵，與檢察官一搭一唱，到底是在演哪齣？



相對的，面對辯護人的反詰問，林欽榮不斷地鬼打牆，不是問A答B，不斷重複自己想講的，就是根本拒絕回答。



儘管如此，辯護人還是凸顯了林欽榮的自打臉。具體而言，整個早上林欽榮不斷強調，京華城容積案已進入行政爭訟程序，都委會就應該等到行政訴訟結束，而不應該在行政爭訟程序中，再行審議容積率之變更。結果，辯護人下午反詰問時，直接問林欽榮由他主持的都委會將容積率變更為560%時，行政爭訟程序也還在進行中，林欽榮這不是自打臉嗎？頓時，整個法庭都清楚地感受到林欽榮的尷尬。



我唯一聽到跟本案有一些關係的，是林欽榮主張依《都市計劃法》提出的細部計劃，不可以給予容積獎勵。這種說法不僅早就被許多前例打臉，更可恥的是，林欽榮在2023年擔任高雄市副市長任內，自己就用了細部計劃的變更給予企業總部20%的容積獎勵，這個20%的獎勵還是遠遠超過高雄市施行細則所定能給企業總部5%的獎勵上限！



當庭再一次被狠狠打臉的林欽榮，只能虛弱地回答他要再回去查查。



我感到深深地可悲，沒想到仇恨不僅可以蒙蔽理智，還會泯滅專業的良心。