宋立彬：反朱挺朱拉扯　綠以罷制罷推不順

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安14日同台，引發主席選舉話題的討論 。國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問表示，“目前國民黨需要新共主的出現，但也需要團結面對大罷免”，但爭取連任的主席朱立倫因黨內有反朱、支持兩股力量拉扯，導致無法順利推動“以罷制罷”。朱的力道表現見仁見智，相信進入第三階段投票，盧、蔣會全力投入。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



台中市長盧秀燕邀台北市長蔣萬安5月14日聯袂出席台中捷運藍線核心工程機電標簽約儀式，盧一句“姊姊做事，弟弟要幫忙”，蔣立刻以“全力以赴，沒有第二句話”熱情回應。



盧秀燕至今仍未表態參選國民黨主席，黨內近來又傳拱蔣萬安入戰局，盧、蔣互動引發關注。



對此，宋立彬表示，以國民黨內部氛圍來講，盧秀燕是新的共主，現在很多反朱的黨內人士，都希望盧來參選主席。他認為蔣萬安是用情誼展現與盧的好交情的關係而已，還不至於提到主席選舉的事或拱盧參選。他解讀黨內氛圍是“目前國民黨需要新共主的出現，但也需要團結面對大罷免。”



“國民黨內部對大罷免非常緊張！”宋立彬指出，第一，沒有新共主來團結、連結這種氣氛，把大家融入在一起。第二，因為國民黨內有反朱的人在反對朱立倫，黨內一反、一支持的氛圍，沒辦法讓所有國民黨的人脈與資源全部在一起支持反制大罷免行動。