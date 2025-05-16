特朗普談統一　李隆生：代表將台灣籌碼化

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月16日電（記者 方敬為）中美關稅談判達成初步共識，美國總統特朗普12日稱，“對統一（Unification）與和平非常有利”。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，中美短時內促成關稅調整，代表雙方在經貿合作上都有迫切性，特朗普拋出“統一與和平”說，一定是判斷符合美國利益，可望藉此進一步在中美貿易當中受惠，並反映出對特朗普而言，台灣的可利用價值減少了。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



特朗普的“統一與和平”說引發各界熱議，李隆生認為，特朗普在中美關稅談判達成初步共識後，語出驚人，是刻意而為，從脈絡來看，顯然是有意藉此做為操作槓桿，進一步在中美貿易當中受惠，換言之，就是將台灣問題作為交易籌碼的概念。



李隆生說明，中美雙方這次能夠在短時內促成關稅調整，顯示出彼此在貿易需求上都有急迫性。美國方面，自從對中國課徵高關稅之後，中國製品暫停輸入美國，但美國的進口商及零售通路，短期內找不到可替代管道，價格高還不是問題，最嚴重的是大缺貨，有錢還買不到。



他指出，美國許多日常用品，甚至是兒童玩具，絕大多數都是由中國製造，貿易商自中國採購進口，當中國產品的關稅突破100％，基本上這些產品就不可能繼續輸入美國，時序即將進入下半年，過往此時，美國的貿易商、零售商就要開始準備年底包括感恩節、耶誕節等購物需求訂單，但今年因為關稅問題，所有廠商短期內找不到可替代的管道，屆時很可能導致貨架上空空如也，更別說嚴重的通膨問題。



李隆生表示，以上問題攸關民生，當美國人的民怨上升，特朗普的執政就會遭遇挑戰，所以特朗普必須盡早與中國達成協議，至少先讓中國貨還是能進得來，在往後90天內，暫時解決貨架上的問題。當然，美國最終目標，其實仍是設法逐步的讓中國產品被取代，目前能夠爭取時間就盡量爭取。

