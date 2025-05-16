曹嘉豪：藍抗罷單打獨鬥　黨中央不能再佛系

彰化縣議員曹嘉豪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月16日電（記者 方敬為）彰化縣第三選區罷免藍委謝衣鳯的連署13日截止，未達法定門檻，宣告失敗。國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪接受中評社訪問表示，彰化人對大罷免較冷感，因為謝的問政與服務有目共睹，罷免不具正當性，但仍催出近2萬份連署，確實“有驚無險”，這次應對大罷免，各地藍軍艱辛，呼籲黨中央不能再佛系，要統合指揮、投注資源抗罷，第三階段投票一定要守住。



大罷免二階連署到收尾階段，目前為止，共有新竹縣徐欣瑩、苗栗縣陳超明與邱鎮軍、彰化縣謝衣鳳等4位藍委罷免案二階連署未達標。



罷免藍委謝衣鳳的“缺衣不可”團隊，13日下午召開記者會，領銜人陳世雄率罷團志工向支持者致歉，無法在罷免截止日前達到法定連署門檻，宣告罷免行動失敗，罷團截至13日下午1點，共收穫1萬9131份連署書，距離法定2萬6719份門檻，差7588份。



針對彰化罷藍委連署失敗，曹嘉豪向中評社表示，不意外，但罷免團體收到近2萬份連署書，確實“有驚無險”，其實彰化人對於罷免行動，大部分是冷感的，因為謝衣鳳從政多年，在“立法院”的問政表現，替彰化縣爭取的資源、建設，民眾有目共睹，綠營發動罷免，缺乏正當性，大部分的民眾當然不會支持連署。



曹嘉豪說，這次包括彰化在內沒有通過連署的選區，大部分是依靠地方選民的支持，以及各選區的選民結構等特性，其實各地藍營在應對大罷免潮，單打獨鬥，非常艱辛，以彰化為例，縣內4席區域“立委”，民進黨就佔了3席，所以藍營其實對於罷免連署相當戒慎恐懼。



曹嘉豪指出，彰化縣在罷免行動展開初期，黨中央並沒有下達相關的應對方針，也缺乏資源挹注，或許黨中央不介入，是避免激化對抗，但我們看到更多的選區是呈現罷藍達標的遠高於罷綠，這也證明，冷處理並不適用所有選區，面對綠營傾府院黨之力來勢洶洶，他呼籲國民黨中央不能再佛系被動，該對抗、該戰鬥就要衝刺，第三階段投票一定要守住，否則藍營發展將處於非常不利的境地。

