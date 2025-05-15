陳佩琪淚送柯還押　黃國昌轟專找柯黑作證

左起白委張啟楷、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，15日再出庭。柯文哲妻子陳佩琪旁聽後再度淚送丈夫還押。全程旁聽的民眾黨主席黃國昌則痛批台北地檢署瞎傳一系列柯黑來作證，完全與京華城案起訴書內容無關，可笑、可恥。



台北地方法院今日的庭訊，從早上9點半到傍晚近6點，近8小時半。北院法官審判長江俊彥傍晚諭知退庭，22日傳證人前台北市都發局長林洲民與眾被告交互詰問，接下來是北檢檢察官聲請傳喚的證人社會民主黨籍台北市議員苗博雅等。



陳佩琪依然在退庭時，直奔犯人門貼著淚送柯文哲，不停飆淚、哽咽，一旁陪同的白委麥玉珍還對柯文哲說加油，柯文哲則一直看著陳佩琪依依不捨，但法警出聲制止麥玉珍不得與柯講話。隨後陳未受訪逕行離開。



黃國昌、白委張啓楷則到北檢門口受訪，黃國昌表示，他今天全程旁聽下來，完全無法理解北檢檢察官傳前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮到法庭要證明什麼？只看到林欽榮散發對柯文哲滿滿的仇視，是柯上任接手京華城這爛攤子，林欽榮自己就將京華城容積率從392%給到560%。而檢察官起訴書內容是針對560%到678%的獎勵，林欽榮2018年底就離開台北市政府，後段全程沒參與，到底是來證明什麼？且林欽榮所謂的專業意見也與其他案例站不住腳，說什麼京案在行政訴訟程序中、台北市都委會不該審議，結果就是林自己在爭訟中給到560%，自打臉。



黃國昌痛批，林欽榮很可笑，在高雄市副市長任內亞灣案，就用細部計劃給企業20%容積獎勵，但依法最多只能給5%不是嗎？林欽榮真的很尷尬，他感到滿滿的遺憾與不解，接下來會有更多真相揭露，但檢察官只想利用傳喚“敵性”的柯黑證人，他感到很不齒。

