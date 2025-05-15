賴清德就職周年不滿意度飇高至55%

《TVBS》民調顯示，賴清德就職周年滿意度為32%，不滿意度為55%。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／賴清德520就職滿1年，《TVBS》民調中心15日公布《賴清德“總統”就職周年滿意度民調》。民調顯示，賴清德滿意度為32%，不滿意度為55%，13%沒有意見。38%民眾表示信任賴清德、55%不信任。對於賴清德未來的施政表現，有信心比例降至38%低點，而沒有信心比例增加至57%高點，首度超過5成。



值得注意的，近日多數罷免國民黨“立委”的二階連署書已完成送件。詢問民眾支不支持大罷免？調查顯示，有58%民眾表示不支持（11%不太支持，47%很不支持），30%支持（21%非常支持，9%還算支持），另外11%沒有表示意見。



“賴政府”11項重大的政策項目僅健康台灣的滿意度，以45%滿意度，高於不滿意的41%，其他像是兩岸關係、司法改革等都是不滿意的比例較高。



與過去歷任民選“總統”李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文相較，同為首任就職一周年調查，賴清德就職周年滿意度32%，高於蔡英文的28%，但低於李登輝的37%，陳水扁的41%及馬英九的38%。



交叉分析顯示，與就職一百日時相較，各個年齡層民眾對賴清德的滿意度均呈現下滑，不滿意比例皆大幅增加。其中以60歲以上民眾滿意度最高，為38%，但仍低於不滿意度的51%。20－29歲（26%）及50－59歲（27%）民眾滿意的比例較低，且50－59歲不滿意的比例最高，增加至63%。



政黨傾向方面，民進黨認同者滿意度維持82%。國民黨認同者的不滿意比例達88%，增加兩成以上。台灣民眾黨認同者不滿意比例增加近四成，達91%。中立民眾滿意度由29%略減至24%，不滿意度則由22%大幅增加37個百分點，至59%，而沒意見比例則由49%減為17%。中立民眾態度由半數觀望轉為不滿，是賴清德不滿意度上升主因。



蕭美琴被賴清德指派為全社會防衛韌性委員會的副召集人之一，詢問民眾對蕭美琴近一年的表現看法如何？調查結果顯示，對於蕭美琴的表現，有36%民眾表示滿意，低於不滿意的40%，另外25%沒有意見。與就職一百日時相較，滿意度降低6個百分點（42%：36%），不滿意的比例則增加一成以上（28%：40%）。

